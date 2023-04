16enne scompare da casa | ritrovata a Napoli grazie alle telecamere

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Era in compagnia di un amico, nei pressi della metropolitana in via Toledo, a, la ragazzina di 16 anni allontanatasi da Baiano, piccolo Comune della provincia di Avellino. La giovane è stata trovata dai Carabinieri che per ore hanno battuto palmo a palmo il territorio regionale.daL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.