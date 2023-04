10 giorni senza mamma: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Canale 5 (Di giovedì 13 aprile 2023) 10 giorni senza mamma: trama, cast e streaming del film su Canale 5 Questa sera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda 10 giorni senza mamma, film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Carlo Rovelli è il responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi del nido familiare, determinando incomunicabilità, incomprensioni e attriti con la moglie Giulia, ex avvocato costretta a fare la casalinga, e ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) 10: trama, cast e streaming delsu5 Questa sera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,45 su5 va in10del 2019 diretto da Alessandro Genovesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Carlo Rovelli è il responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi del nido familiare, determinando incomunicabilità, incomprensioni e attriti con la moglie Giulia, ex avvocato costretta a fare la casalinga, e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMorra63 : #Assange a giorni avrà scontato 4 anni di detenzione in carcere di massima sicurezza, senza condanna. Perché i suo… - GuidoDeMartini : ?? 2??0?? GIORNI DI SOSPENSIONE PER UN’ AVE MARIA: questa la punizione inflitta a una maestra per aver fatto recitar… - Rocha496 : @edorixi Viceministro mi chiedo a cosa serva la sua carica se Genova e penalizzata dal nodo stradale ormai da 4 an… - DonKalulu20 : RT @onestocalcio: Senza mezzo attaccante, in 10uomini, con un figlio di troia della Romania mandato in quel cesso di stadio per ammonire me… - AnnalisaAntas : RT @ferrarisergio4: Un temporale, dopo infiniti giorni, cantano i fiori, ballando tra loro. Sembra l'inizio di una nuova stagione, forse og… -