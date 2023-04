10 giorni senza mamma film stasera in tv 13 aprile: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) 10 giorni senza mamma è il film stasera in tv giovedì 13 aprile 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV 10 giorni senza mamma film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Alessandro Genovesi cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania DURATA: 94 minuti 10 giorni senza mamma ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) 10è ilin tv giovedì 132023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV 10in tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Alessandro Genovesi: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteoellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania DURATA: 94 minuti 10...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMorra63 : #Assange a giorni avrà scontato 4 anni di detenzione in carcere di massima sicurezza, senza condanna. Perché i suo… - GuidoDeMartini : ?? 2??0?? GIORNI DI SOSPENSIONE PER UN’ AVE MARIA: questa la punizione inflitta a una maestra per aver fatto recitar… - Ivds16 : RT @occhidastrega69: Non riesci più a comunicare con chi ti sta intorno?Non vuoi confidare quello che ti tormenta,perché temi di far soffri… - fvckedinthehe4d : Tutti i giorni posso stare serena che ci sarà qualche boomer sul treno che fa un casino assurdo, sia perché chiacch… - filofantasma : visto questo tweet in timeline almeno dieci volte negli ultimi giorni e le conclusioni a cui sono giunta sono: 1) p… -