(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma – Ospite internazionale Aurora,annunciati Ariete, Coma Cose,e Mr Rain: comincia a prendere forma la line-up del concerto del Primoin piazza Sana Roma promosso da Cigl, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. L’ospite internazionale sarà la giovane cantautrice norvegese con miliardi di stream Aurora, il cui singolo “Cure For Me” è la colonna sonora del video teaser del. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis “Half the World Away” e a soli 12 anni ha composto “Runaway”, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok conquistando il pubblico di tutto il mondo. Attualmente vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaRomaLazio : Mr. Rain e Matteo Paolillo al concertone del Primo Maggio a Roma. Si aggiungono ai già annunciati Aurora, Ariete e… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: 1 Maggio, Coma_Cose e Matteo Paolillo: svelati i primi artisti del concertone a San Giovanni - angelo_perfetti : 1 Maggio, Coma_Cose e Matteo Paolillo: svelati i primi artisti del concertone a San Giovanni - radio5punto9 : Roma, al concerto del Primo Maggio presenti Aurora, Ariete e Coma_Cose - RadioWebItalia : Coma_Cose e Ariete al concerto del Primo Maggio -

... la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, i, ... Periodicamente sui canali social del Primo(Instagram - ......forma la lineup del tradizionale ' Concertone del 1' che, ... che si esibirà insieme ad altri artisti italiani, come i_... che si esibirà insieme ad altri artisti italiani, come i... la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i_... la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i, ... Periodicamente sui canali social del Primo(Instagram - ...

Primo Maggio 2023 a Roma: confermati Aurora, Ariete e Coma Cose Rockol.it

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Cresce l'attesa per il Concerto del Primo Maggio Roma, l'evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play. Dopo Aur ...