Zucchine alla caprese: fantastiche per chi è a dieta, gustose e saporite! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Zucchine alla caprese: veloci, gustose e leggere! Ecco una ricetta semplicemente eccezionale! Chi di noi non ama la caprese, mitica insalata di pomodori, mozzarella (se di bufala è il top) e basilico? E allora abbiamo pensato a queste fantastiche barchette di Zucchine ripiene di mozzarella e pomodoro con un piccolissimo tocco di pesto. E' una ricetta estremamente versatile, le Zucchine possono essere farcite con molte varianti, è possibile sostituire la mozzarella con la ricotta oppure con un qualsiasi formaggio light. Potete aggiungere dei pinoli per decorare e anche dell'origano. A voi personalizzare questo piatto come più vi piace! Ma partiamo dagli ingredienti per 4 persone: 4 pacca di Zucchine 200 grammi di mozzarella di ...

