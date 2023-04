Ztl | a Salerno si amplia con tre nuove telecamere

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diha avviato la fase sperimentale di 30 giorni delleZtl sul corso cittadino. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con Decreto Dirigenziale prot. n. 547 del 21/12/2021, ha infatti autorizzato l’amministrazione all’installazione ed all’esercizio di ulteriori tre impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico. Nello specifico, lesono state posizionate in corrispondenza di via Raffaele Conforti direzione Nord all’intersezione con Corso Garibaldi, in Corso Garibaldi direzione Ovest all’intersezione con via Raffaele Conforti e in Corso Vittorio Emanuele direzione Ovest all’intersezione con via dei Principati. Il decreto ministeriale prevede: l’utilizzo di adeguata ...

Controlli rafforzati sulle strade e nuova segnaletica non frenano l'escalation di incidenti. Peggiora il trend dei sinistri stradali. Nel primo trimestre del 2023 si rileva una media di ...StampaStop ai furbetti della "sosta selvaggia" sul Corso di Salerno.