Zoff: ''Milan e Napoli sullo stesso piano? Se la giocano in due partite'' (Di mercoledì 12 aprile 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Dino Zoff, ex calciatore ed allenatore. Queste le sue parole: “La Champions League? È difficile dare un parere, quando andiamo all’estero le squadre italiane giocano come si gioca all’estero. -afferma Zoff - Il nostro campionato è falsato con l’esasperazione dei falli e dei piagnistei, quando andiamo fuori Italia e sappiamo che la partita si gioca in un certo modo, siamo capaci di farlo. All’estero sappiamo che l’arbitro fa andare, la musica è diversa e sappiamo esprimerci bene. Milan e Napoli sullo stesso piano? Se la giocano in due partite, ci può essere un momento favorevole o non favorevole di una delle due squadre che può ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Dino, ex calciatore ed allenatore. Queste le sue parole: “La Champions League? È difficile dare un parere, quando andiamo all’estero le squadre italianecome si gioca all’estero. -afferma- Il nostro campionato è falsato con l’esasperazione dei falli e dei piagnistei, quando andiamo fuori Italia e sappiamo che la partita si gioca in un certo modo, siamo capaci di farlo. All’estero sappiamo che l’arbitro fa andare, la musica è diversa e sappiamo esprimerci bene.? Se lain due, ci può essere un momento favorevole o non favorevole di una delle due squadre che può ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @cn1926it: Zoff: “#Milan e #Napoli sullo stesso piano, ecco il mio giudizio su #Meret” - cn1926it : Zoff: “#Milan e #Napoli sullo stesso piano, ecco il mio giudizio su #Meret” - ilnapolionline : Zoff, ex portiere: 'Milan e Napoli sullo stesso piano? Se la giocano in due partite' - - Pall_Gonfiato : #Zoff: 'Da bambino tifavo #Juventus. Un controsenso vincere gli Europei e non andare ai Mondiali. In Champions tra… - HollandGaeth : @Aldito11 Contro Zoff, invece, hai avuto pochi 'scampoli', vero Aldo ? Un match di coppa italia e mi pare una dozzi… -