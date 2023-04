Zitta zitta la Meloni ha tagliato le pensioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo incontro sindacati-governo – presente la ministra del Lavoro, Marina Calderone – è stato il 19 gennaio. Il secondo – presente il sottosegretario leghista Claudio Durigon – il 13 febbraio. Da allora il tema è stato derubricato dall’agenda del governo. Stiamo parlando delle pensioni. E che il tema sia scomparso dai radar fa ancora più specie se si considera che, gran parte della campagna elettorale, i partiti di destra – vedi la Lega – l’avevano costruita proprio sul superamento della legge Fornero e sul miglioramento della situazione economica di chi esce dal mercato del lavoro. L’Inps solo qualche giorno fa ha certificato che oltre la metà dei pensionati del settore privato incassa meno di 750 euro al mese. Dal 2024 si attendeva il superamento della legge Fornero. Ma finora si sono visti solo tagli alle pensioni Il superamento della legge ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo incontro sindacati-governo – presente la ministra del Lavoro, Marina Calderone – è stato il 19 gennaio. Il secondo – presente il sottosegretario leghista Claudio Durigon – il 13 febbraio. Da allora il tema è stato derubricato dall’agenda del governo. Stiamo parlando delle. E che il tema sia scomparso dai radar fa ancora più specie se si considera che, gran parte della campagna elettorale, i partiti di destra – vedi la Lega – l’avevano costruita proprio sul superamento della legge Fornero e sul miglioramento della situazione economica di chi esce dal mercato del lavoro. L’Inps solo qualche giorno fa ha certificato che oltre la metà dei pensionati del settore privato incassa meno di 750 euro al mese. Dal 2024 si attendeva il superamento della legge Fornero. Ma finora si sono visti solo tagli alleIl superamento della legge ...

