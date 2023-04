Zirkzee è per cuori forti

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sono un appassionato di calcio semplice: mi basta che un attaccante alto un metro e novanta giochi coi calzettoni bassi per interessarmi a lui. Se poi dopo due minuti che è entrato in campo se ne va in mezzo a due avversari con una specie di piroetta, combinando l’interno di un piede e con l’esterno dell’altro per virare di 90° in mezzo al campo, inizio a sentire le farfalle nello stomaco. Joshua, ventidue anni tra qualche settimana, arrivato al Bologna dal Bayern Monaco alla fine dello scorso mese d’agosto (a titolo definitivo per una cifra intorno agli otto milioni e mezzo), è entrato nel secondo tempo della partita con l’Atalanta e, come si dice, si è preso il palcoscenico. Non che spuntasse completamente fuori dal niente. Orsolini è deluso dalla scelta di, ma un centravanti ha come compito anche quello di scegliere quando ...