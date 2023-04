Zenga: «Inter ancora nulla è deciso, c’è il ritorno! Serve cattiveria» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha commentato così la vittoria ottenuta dall’Inter ieri in Champions League contro il Benfica (vedi articolo). Le sue parole a Sky Sport. cattiveria ? Walter Zenga, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Benfica nella giornata di ieri: «L’Inter viaggia a due velocità diverse, tra campionato e coppe, è la magia dell’Europa. Nel 93/94 ci sono passato e abbiamo vinto la Coppa UEFA. In campionato quella stagione arrivai a subire più di 40 gol. C’è una similitudine, senza fare troppi paragoni. In campionato pensi sempre di avere tempo di rimediare e non hai la stessa motivazione, la stessa cattiveria. L’Inter ha perso troppe partite per la rosa e la qualità dei ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Walter, ex portiere nerazzurro, ha commentato così la vittoria ottenuta dall’ieri in Champions League contro il Benfica (vedi articolo). Le sue parole a Sky Sport.? Walter, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato della vittoria dell’contro il Benfica nella giornata di ieri: «L’viaggia a due velocità diverse, tra campionato e coppe, è la magia dell’Europa. Nel 93/94 ci sono passato e abbiamo vinto la Coppa UEFA. In campionato quella stagione arrivai a subire più di 40 gol. C’è una similitudine, senza fare troppi paragoni. In campionato pensi sempre di avere tempo di rimediare e non hai la stessa motivazione, la stessa. L’ha perso troppe partite per la rosa e la qualità dei ...

