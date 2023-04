Zelensky morto (oppure Putin): gli scenari segreti sulla guerra (Di mercoledì 12 aprile 2023) Notizie incredibili continuano a fare il giro del Mondo. Il New York Times ha ottenuto un documento segreto dell’intelligence Usa. Il dossier analizza quattro scenari ipotetici sulla guerra in corso. L’analisi della Defense Intelligence Agency immagina come potrebbero evolversi le dinamiche del conflitto Russia–Ucraina. Gli eventi previsti includono la morte di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, il cambio della leadership all’interno delle forze armate russe e un attacco ucraino al Cremlino. Il contenuto top secret Il documento, afferma il New York Times, dichiara che la guerra probabilmente si protrarrà. Uno dei quattro scenari svela cosa potrebbe accadere se l’Ucraina colpisse il Cremlino. L’evento potrebbe portare a un’escalation, con Putin che ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Notizie incredibili continuano a fare il giro del Mondo. Il New York Times ha ottenuto un documento segreto dell’intelligence Usa. Il dossier analizza quattroipoteticiin corso. L’analisi della Defense Intelligence Agency immagina come potrebbero evolversi le dinamiche del conflitto Russia–Ucraina. Gli eventi previsti includono la morte di Vladimire Volodymyr, il cambio della leadership all’interno delle forze armate russe e un attacco ucraino al Cremlino. Il contenuto top secret Il documento, afferma il New York Times, dichiara che laprobabilmente si protrarrà. Uno dei quattrosvela cosa potrebbe accadere se l’Ucraina colpisse il Cremlino. L’evento potrebbe portare a un’escalation, conche ...

