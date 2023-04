Youth4Regions | al via il nuovo bando Ue per 37 studenti di giornalismo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La Commissione europea ha lanciato unperdie giovani giornalisti nell’ambito della settima edizione di, il programma per giornalisti in erba. 37die giovani giornalisti saranno selezionati per recarsi a Bruxelles per una settimana nell’ottobre 2023 per seguire una formazione, ricevere tutoraggio da giornalisti esperti e lavorare con loro nella sala stampa e visitare le istituzioni Ue e i media accreditati. Le domande sono accettate in tre categorie (generale, fotoe video) dagli Stati membri dell’Ue, dai Paesi vicini e dai Paesi candidati. I vincitori parteciperanno anche al concorso per il Premio Megalizzi – Niedzielski per giornalisti in erba, assegnato l’11 ...

