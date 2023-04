Yellowjackets 2 | la recensione | Il “nuovo Lost” è tornato

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il “” è. Come vi raccontiamo nelladi2, la serie è disponibile in streaming su Paramount+ dal 12 marzo, e promette di tenerci sulle spine con brividi e mistero., serie rivelazione della passata stagione, è un survival drama, un romanzo di formazione e un period drama, visto che una parte della storia si svolge a metà degli anni Novanta. Racconta la storia di una squadra di calcio femminile, che, durante un viaggio in aereo verso le finali nazionali, precipita e si trova a dover sopravvivere tra i boschi in un gelido inverno. Le ragazze saranno costrette ad andare oltre i limiti della morale, e a superare dei tabù. Tutte cose checi fa intuire dall’inizio, ma che ci racconta centellinando indizi e ...