Yacht | catamarano o barca a vela? Idee per una vacanza in barca

Leggi su funweek

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Con la stagione che si avvia verso le giornate più lunghe e calde, arriva il momento di programmare le prime vacanze. E quelle inpossono accontentare i gusti di tutti i viaggiatori. Che si tratti di una gita fuori porta, di un weekend lungo o dellaestiva, la piattaforma leader in Europa nel noleggio barche SamBoat propone una soluzione. Con una flotta di oltre 50mila imzioni, con o senza skipper, sono oltre 1.400 le destinazioni in 76 paesi del mondo. Dagli itinerari inper gli amanti del relax alle navigazioni fluviali in houseboat alle vacanze inper i gruppi di amici. Fino aglidi lusso per esperienze a 5 stelle: pronti a salpare? Ponza: relax in ...