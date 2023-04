Xi, 'la Cina deve prepararsi per combattimenti veri' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il presidente cinese, Xi Jinping, ha fatto appello alle forze armate della Cina perché "rafforzino l'addestramento in direzione di combattimenti veri". Xi, citato dall'emittente Cctv, ha parlato in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il presidente cinese, Xi Jinping, ha fatto appello alle forze armate dellaperché "rafforzino l'addestramento in direzione di". Xi, citato dall'emittente Cctv, ha parlato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Cina 'sembra prepararsi a scatenare la guerra contro Taiwan'. Lo ha detto in un'esclusiva alla Cnn il ministro d… - michele_geraci : La #VonderLeyen è venuta in #Cina a dire a #XiJinping che lei vigilerà sulle azioni della #Cina riguardo #Ucraina e… - MarcoFattorini : Di ritorno dalla Cina, #Macron dice che l’Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti ed evitare di ess… - MarcoSironi5 : RT @TgLa7: #Xi, 'la #Cina deve prepararsi per combattimenti veri' . Il presidente parla dopo l'esercitazione attorno a #Taiwan - Anna_zapparoli_ : @leonelallegro @VEParsi1 In Cina si deve essere preso una strizza per qualcosa che gli ha detto o fatto capire Xi . -