WWE | Nel nuovo contratto di Vince McMahon l’obbligo di attenersi al Codice di condotta e alla policy anti molestie e discriminazioni

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Come sappiamoè tornato a ricoprire il suo ruolo dirigenziale in WWE dopo lo scandalo che lo travolse e lo portò alle dimissioni. Le voci su una possibile cessione della Compagnia si sono concretizzate con l’annuncio dell’acquisizione da parte di Endeavor Group. WWE e UFC sono destinatefusione, dando vita ad uncolosso., anche per volere di Endeavor, continuerà a ricoprire un ruolo dirigenziale. Poco prima dell’annuncio dell’operazione società, il Chairman ha firmato uncon la WWE, sul cui contenuto emergono ora indiscrezioni. Le condizioni Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter,ha firmato un...

Lutto nel wrestling: è morto Butch dei Bushwhackers La Gazzetta dello Sport

Passata la sbornia per il più grande evento WWE dell'anno, ovvero WrestleMania ... Questo scenario ha scatenato la fantasia dei fan che immaginano tanti debutti nel main roster di prospetti di NXT, ma ...Logan Paul ha dato prova più volte di avere un certo talento per il wrestling, con un enorme numero di fan e un nuovo contratto pluriennale firmato, Paul può iniziare a pianificare il suo futuro in WW ...