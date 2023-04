(Di mercoledì 12 aprile 2023) Carmelo Hayes a pochi giorni dal successo di Stand & Deliver ha subito capito quanto sia dura tenere ilmassimo di NXT. La scorsa settimana in un sorprendente finale di puntata, il campione è stato assalito da Bron Breakker, che ha messo da parte il rispetto tirando fuori un lato di sé mai visto prima. Melo da campione ha un bersaglio sulla schiena e in tanti vorrebbero il suo, così stanotte è stato indetto un fatal-4-way match per determinare il primo sfidante che affronterà il campione a Spring Breakin’, puntata speciale che si terrà tra due settimane. Bron Breakker si tira fuori Due dei quattro partecipanti al match erano già stati annunciati, Dragon Lee e JD McDonagh, mentre il terzo si è aggiunto a loro ad inizio puntata ed è stato. Il quarto posto Carmelo Hayes aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Grayson Waller dimentica Gargano e diventa #1 contender per il titolo NXT -

Johnny Gargano eWaller si sono dati battaglia in un violento match senza regole che ha ... Dove vedere NXT Stand & Deliver Potete rivedere il grande evento di NXT in esclusiva sulNetwork: ......Gargano vsWaller La rivalità è diventata sempre più accesa e personale quando... per molti, il futuro della. Dopo aver dominato in lungo e in largo, Bron Breakker si trova dinnanzi ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Dolin Goldberg...

WWE: Grayson Waller dimentica Gargano e diventa #1 contender per il titolo NXT Zona Wrestling

WWE NIL recruit Tank Ledger was confronted by Gallus, and Mark Coffey challenged him to a match. Schism (Joe Gacy, Jagger Reid, Rip Fowler, and Ava) approached the NXT Tag Team Champions and expressed ...WWE NXT News - Title Defense Set For Spring Breakin’, Matches Announced For Next Week Wrestling News and Rumors ...