WWE: Che peccato per NXT, la concorrenza dell’NBA si fa sentire e gli ascolti sono i peggiori (Di mercoledì 12 aprile 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT, la puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti ha fatto registrare una media di 528.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.13. Che peccato! Brutte notizie per lo show, perché purtroppo, nonostante una buonissima puntata, ha fatto registrare i peggiori ascolti da quando è su USA Network. C’è da dire che NXT ha affrontato la fortissima concorrenza dell’NBA che ha monopolizzato gli ascolti. WWE NXT last night on USA Network (8-10:07pm):528,000 viewersP18-49 rating: 0.13#18 cable original in P18-49 pic.twitter.com/39ArCFujLy— Wrestlenomics (@wrestlenomics) April 12, 2023 Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 aprile 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di 528.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.13. Che! Brutte notizie per lo show, perché purtroppo, nonostante una buonissima puntata, ha fatto registrare ida quando è su USA Network. C’è da dire che NXT ha affrontato la fortissimache ha monopolizzato gli. WWE NXT last night on USA Network (8-10:07pm):528,000 viewersP18-49 rating: 0.13#18 cable original in P18-49 pic.twitter.com/39ArCFujLy— Wrestlenomics (@wrestlenomics) April 12, 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Che peccato per NXT, la concorrenza dell'NBA si fa sentire e gli ascolti sono i peggiori… - simoespo07 : @TheVenicianCock @AndreaTiberio7 Il Milan ha fatto così tanti falli che pareva un incontro di WWE, ma logicamente nemmeno un giallo - Lana1Malta : Quant'è bello vedere una partita tra 2 Italiane senza arbitri Italiani. Sembra quasi di assistere ad una gara di calcio invece che WWE. - Zona_Wrestling : Madusa: 'Voglio che la divisione femminile ottenga una storyline come The Bloodline' - SpazioWrestling : WWE: Rivelato il poster ufficiale di SummerSlam 2023, che sorpresa! (FOTO) #SummerSlam #WWE -