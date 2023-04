WWE: Ancora Jensen, ancora guai per James e Henley che perdono il rematch contro Fyre e Dawn (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue spedita la storyline che coinvolge Josh Briggs e Brooks Jensen e Fallon Henley e Kiana James. La storia d’amore tra Jensen e James è andata a scalfire la chimica di un trio che funzionava molto bene e di settimana in settimana gli attriti stanno aumentando. A Stand & Deliver Jensen inavvertitamente era stato causa della sconfitta di Fallon e Kiana, non passando la borsa richiesta dalla sua fidanzata, stanotte le ex campionesse hanno avuto il loro rematch, ma le cose non sono andate benissimo. Aria di split? Il match è iniziato con la sola presenza di Briggs a bordo ring, con Kiana James che prima del match ha raccontato di un Jensen ancora furioso con gli amici per le loro ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prosegue spedita la storyline che coinvolge Josh Briggs e Brookse Fallone Kiana. La storia d’amore traè andata a scalfire la chimica di un trio che funzionava molto bene e di settimana in settimana gli attriti stanno aumentando. A Stand & Deliverinavvertitamente era stato causa della sconfitta di Fallon e Kiana, non passando la borsa richiesta dalla sua fidanzata, stanotte le ex campionesse hanno avuto il loro, ma le cose non sono andate benissimo. Aria di split? Il match è iniziato con la sola presenza di Briggs a bordo ring, con Kianache prima del match ha raccontato di unfurioso con gli amici per le loro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Ancora Jensen, ancora guai per James e Henley che perdono il rematch contro Fyre e Dawn… - Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Se avessi ancora un match sceglierei AJ Styles' - sonia79766100 : RT @Zona_Wrestling: WWE: Procede il recupero di AJ Styles, ma la data di rientro resta ancora incerta - Zona_Wrestling : WWE: Procede il recupero di AJ Styles, ma la data di rientro resta ancora incerta - infoitcultura : WWE: Non c’è pace per Triple H, Raw stravolto ancora ma Vince McMahon non c’entra -