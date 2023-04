Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Pallanuoto, World Cup: lezione alla Spagna, il Setterosa è già alle finali - augustoaquila : @Ciclopirata1 D'accordissimo con te! Forse la Hamburg e la Clasica de San Sebastian più avanti nella stagione? L'id… - _ITALIACHEVINCE : RT @sportface2016: #Pallanuoto, #WorldCup femminile 2023: il #Setterosa supera 13-9 la #Spagna ed è al comando del girone - gls_os : FIFA World Cup G103 G104 unofficial lego Cristiano Ronaldo Messi World Cup piala dunia Qatar 2022 - sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldCup femminile 2023: il #Setterosa supera 13-9 la #Spagna ed è al comando del girone -

Il Setterosa cresce e mette già in cassaforte la Final Eight della: 'Una delle migliori prestazioni da un anno e mezzo a oggi. Ho visto concentrazione, maturità e personalità: complimenti ......Group II sulla terra rossa indoor del Palagalassi di Forlì arrivò la sconfitta per 3 - 2 e nel 2022 in semifinale sul veloce indoor di Gran Canaria fu 3 - 1. Vero che la Billie Jean King...Grande successo del Setterosa che, nel match valevole per il Gruppo B della prima fase dellafemminile 2023 di pallanuoto , supera la Spagna mediante il punteggio di 13 - 9. Per le azzurre guidate dal commissario tecnico Carlo Silipo di tratta della seconda vittoria dopo quella ...

World Cup: lezione alla Spagna, il Setterosa è già alle finali La Gazzetta dello Sport

The Nerush Cup sambo tournament was held in Israel as the country prepares to stage the European Championships.Bielsa has agreed a two-year contract with Uruguay that will keep him in charge until after the World Cup qualifiers in September 2025, according to TYC reporter Cesar Luis Merlo. It is reported that ...