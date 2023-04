World Cup di Pallanuoto, il Setterossa vola alle finali di Long Beach (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un superlativo Setterosa schianta le campionesse d’Europa, nonchè vicecampionesse olimpiche, nella seconda giornata della World Cup di Pallanuoto a Rotterdam. Le Azzurre si qualificano matematicamente per le finali di Long Beach (23-25 giugno), e ora giocheranno ad Atene il secondo turno per stabilire le prime quattro posizioni. Si ripete anche quasi nel punteggio (12-9) il risultato dell’ultimo precedente il 28 agosto scorso proprio nel girone eliminatorio di Spalato. Agli Europei vinsero proprio le spagnole mentre l’Italia fu terza. Ottimo l’attacco con quaterna di Marletta e nove giocatrici di movimento a segno. Solo qualche sbavatura con l’uomo in più (4/14) ma stavolta la difesa è compatta difende quattro inferiorità su sei più il rigore parato da Banchelli alla fuoriclasse Bea Ortiz. Giovedì ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un superlativo Setterosa schianta le campionesse d’Europa, nonchè vicecampionesse olimpiche, nella seconda giornata dellaCup dia Rotterdam. Le Azzurre si qualificano matematicamente per ledi(23-25 giugno), e ora giocheranno ad Atene il secondo turno per stabilire le prime quattro posizioni. Si ripete anche quasi nel punteggio (12-9) il risultato dell’ultimo precedente il 28 agosto scorso proprio nel girone eliminatorio di Spalato. Agli Europei vinsero proprio le spagnole mentre l’Italia fu terza. Ottimo l’attacco con quaterna di Marletta e nove giocatrici di movimento a segno. Solo qualche sbavatura con l’uomo in più (4/14) ma stavolta la difesa è compatta difende quattro inferiorità su sei più il rigore parato da Banchelli alla fuoriclasse Bea Ortiz. Giovedì ...

Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo batte anche la Spagna Napoli . Due su due. Il Setterosa dopo aver battuto la Cina regala il bis con la Spagna. Nella seconda giornata della World Cup di Rotterdam, le azzurre hanno sfidato le iberiche, squadra campione d'Europa in carica e capace di vincere la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo. Le ragazze di coach Silipo sono ... Pallanuoto, World Cup: Setterosa da sballo, 13 - 9 alla Spagna L' Italia s'è desta. E a pagarne le conseguenze è stata la Spagna , battuta dal Setterosa per 13 - 9 nella seconda partita della prima fase della World Cup di pallanuoto che si sta disputando in Olanda. Dopo aver sofferto con la Cina, le azzurre di Carlo Silipo hanno giocato in crescendo contro le iberiche. Il primo quarto, infatti, si era ... America's Cup a Cagliari, la Regione dopo lo stop apre a un nuovo confronto Si apre uno spiraglio nel "caso Cagliari", la tappa delle regate delle World Series dell'America's Cup che si doveva tenere il prossimo ottobre bloccata dalla Regione Sardegna. L'assessorato regionale al Turismo ha divulgato ogggi un cominicato stampa che di fatto vede l'... Napoli . Due su due. Il Setterosa dopo aver battuto la Cina regala il bis con la Spagna. Nella seconda giornata delladi Rotterdam, le azzurre hanno sfidato le iberiche, squadra campione d'Europa in carica e capace di vincere la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo. Le ragazze di coach Silipo sono ...L' Italia s'è desta. E a pagarne le conseguenze è stata la Spagna , battuta dal Setterosa per 13 - 9 nella seconda partita della prima fase delladi pallanuoto che si sta disputando in Olanda. Dopo aver sofferto con la Cina, le azzurre di Carlo Silipo hanno giocato in crescendo contro le iberiche. Il primo quarto, infatti, si era ...Si apre uno spiraglio nel "caso Cagliari", la tappa delle regate delleSeries dell'America'sche si doveva tenere il prossimo ottobre bloccata dalla Regione Sardegna. L'assessorato regionale al Turismo ha divulgato ogggi un cominicato stampa che di fatto vede l'... World Cup: lezione alla Spagna, il Setterosa è già alle finali La Gazzetta dello Sport America’s Cup a Cagliari, la Regione dopo lo stop apre a un nuovo confronto Si apre uno spiraglio nel “caso Cagliari”, la tappa delle regate delle World Series dell’America’s Cup che si doveva tenere il prossimo ottobre bloccata dalla Regione Sardegna. L’assessorato regionale ... America's Cup, Brindisi in pole position dopo la rinuncia di Cagliari La vela mondiale a Brindisi. Per ora è solo un’idea lanciata attraverso i canali social (anche se da un esponente delle istituzioni locali) ma sta già riscuotendo un certo successo. Pazza idea: ospita ... Si apre uno spiraglio nel “caso Cagliari”, la tappa delle regate delle World Series dell’America’s Cup che si doveva tenere il prossimo ottobre bloccata dalla Regione Sardegna. L’assessorato regionale ...La vela mondiale a Brindisi. Per ora è solo un’idea lanciata attraverso i canali social (anche se da un esponente delle istituzioni locali) ma sta già riscuotendo un certo successo. Pazza idea: ospita ...