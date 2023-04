(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladi, la nuova serie dal 12 aprile su Disney+ con appuntamento settimanale tratta dai romanzi di Karin Slaughter. Protagonista Ramon Rodriguez nei panni di un'agente del GBI dislessico e cresciuto nel sistema delle case famiglia. Oramai gli "eroi letterari" impazzano in tv, trae agenti di varia natura e tipo, tra il crime e la spy story, ed è in questo filone di successo che va ad inserirsi ladi, la nuova serie tratta dall'omonima saga di romanzi di Karin Slaughter, dal 12 aprile su Disney+ con appuntamento settimanale. Questa volta siamo nell'entroterra americano, in Georgia, dove il Bureau of Investigation ha uno dei suoi migliori agenti, se non il migliore:, che dà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Will Trent su Disney+ il nuovo poliziesco procedurale scava nell’anima dei suoi protagonisti - SerieTvserie : Will Trent su Disney+ il nuovo poliziesco procedurale scava nell’anima dei suoi protagonisti - Marco02839896 : RT @LaVeritaWeb: L'adattamento televisivo della saga letteraria di Karin Slaughter, debutterà mercoledì 12 aprile con i primi due episodi (… - LaVeritaWeb : L'adattamento televisivo della saga letteraria di Karin Slaughter, debutterà mercoledì 12 aprile con i primi due ep… - Will_Saronno : @Alb_ds Eeee se, aspetta di avere trent'anni di lavoro sulle spalle poi mi dici ????? -

L'adattamento televisivo della saga letteraria di Karin Slaughter , debutterà mercoledì 12 aprile con i primi due episodi (di dieci totali) su Disney+.Guarda in esclusiva assolutasu Disney . La prima stagione con i nuovi episodi sarà disponibile da domani, mercoledì 12 aprile 2023, sulla piattaforma. Attiva subito l'abbonamento annuale e goditi la super promo. ...... eppure è riuscita ad entrare bene nella canzone, nonostante si trattasse di un pezzo di'anni ...dolcezza e la sua preparazione vocale che trova riscontro nel duetto con Angelina in My Heart...

Will Trent, la recensione: c'è un nuovo detective letterario in città Movieplayer

The new Health and Justice Service will help criminals and former prisoners with mental health or substance misuse problems ...Chennai Super Kings (CSK) will square off against Rajasthan Royals (RR) on Wednesday (April 12) at 7:30 PM IST. The match will be played at MA Chidambaram Stadium in Chennai. Chennai Super Kings are ...