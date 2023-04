Whatsapp, nuova funzione in arrivo: ci sarà una sezione tutta da scoprire (Di mercoledì 12 aprile 2023) Whatsapp, una nuova funzione è in arrivo per l’app di messaggistica: l’inedita sezione tutta da scoprire ne rivoluzionerà l’uso Whatsapp è la piattaforma di comunicazione più utilizzata e diffusa, grazie alla multifunzionalità del sistema che ne ha permesso un’espansione globale. Il segreto del successo clamoroso dell’applicazione, acquisita da Facebook sotto la guida Mark Elliot Zuckerberg L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 aprile 2023), unaè inper l’app di messaggistica: l’ineditadane rivoluzionerà l’usoè la piattaforma di comunicazione più utilizzata e diffusa, grazie alla multifunzionalità del sistema che ne ha permesso un’espansione globale. Il segreto del successo clamoroso dell’applicazione, acquisita da Facebook sotto la guida Mark Elliot Zuckerberg L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nesmagoo : La nuova collega su whatsapp… - fainformazione : WhatsApp: novità e-commerce lato mobile e nuova interfaccia per masOC WhatsApp ha attenzionato con i suoi rilascia… - fainfoscienza : WhatsApp: novità e-commerce lato mobile e nuova interfaccia per masOC WhatsApp ha attenzionato con i suoi rilascia… - AmePhenix : #WhatsApp: novità e-commerce lato mobile e nuova interfaccia per masOC - infoitscienza : WhatsApp per Android: tutto in pochi secondi, ecco la nuova funzionalità in arrivo -