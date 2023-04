WhatsApp, nuova formula in chat per le chiamate (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid WhatsApp da tempo sta sperimentando nuove soluzioni nel campo della messaggistica per ottemperare ad una concorrenza sempre più ampia. Oltre al classico rivale Telegram, nel corso degli ultimi mesi la piattaforma di messaggistica istantanea ha dovuto far fronte ad un pubblico sempre più indirizzato verso nuove piazze virtuali come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo Al fine di un confronto pari con queste piazze virtuali, WhatsApp ha deciso di sperimentare un nuovo sistema per le chiamate e le videochiamate. A differenza di quanto previsto in passato, gli utenti della chat di messaggistica potranno utilizzare le chiamate e le videochiamate di gruppo non soltanto per i ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroidda tempo sta sperimentando nuove soluzioni nel campo della messaggistica per ottemperare ad una concorrenza sempre più ampia. Oltre al classico rivale Telegram, nel corso degli ultimi mesi la piattaforma di messaggistica istantanea ha dovuto far fronte ad un pubblico sempre più indirizzato verso nuove piazze virtuali come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet., le evoluzioni dellein arrivo Al fine di un confronto pari con queste piazze virtuali,ha deciso di sperimentare un nuovo sistema per lee le video. A differenza di quanto previsto in passato, gli utenti delladi messaggistica potranno utilizzare lee le videodi gruppo non soltanto per i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : WhatsApp, nuova formula in chat per le chiamate - - zazoomblog : Whatsapp nuova funzione in arrivo: ci sarà una sezione tutta da scoprire - #Whatsapp #nuova #funzione #arrivo:… - nesmagoo : La nuova collega su whatsapp… - fainformazione : WhatsApp: novità e-commerce lato mobile e nuova interfaccia per masOC WhatsApp ha attenzionato con i suoi rilascia… - fainfoscienza : WhatsApp: novità e-commerce lato mobile e nuova interfaccia per masOC WhatsApp ha attenzionato con i suoi rilascia… -