"Wagner ha provato a comprare armi da Turchia": il documento (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – La Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin che combatte accanto alla Russia in Ucraina, ha provato ad acquistare armi dalla Turchia, paese membro della Nato. E' l'informazione contenuta in un documento di intelligence classificato, come riferisce la Cnn. Il file fa parte dei documenti pubblicati sui social e al centro di un'inchiesta del Pentagono sulla fuga di informazioni. Secondo il documento, elementi della Wagner hanno incontrato "contatti turchi" all'inizio di febbraio con l'obiettivo di "acquistare armi ed equipaggiamento dalla Turchia". Non è chiaro chi fossero i "contatti" o se le autorità turche fossero al corrente degli abboccamenti. Come sottolinea la Cnn, che non ha potuto verificare ...

