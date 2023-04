Wagner e militari russi come l'Isis: due video con la decapitazione di prigionieri ucraini (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il gruppo Wagner come l'Isis: da alcuni giorni circolano sui canali filo - russi due video che mostrano la decapitazione di militari di Kiev. Nel primo caso si tratta di un prigioniero di guerra ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il gruppol': da alcuni giorni circolano sui canali filo -dueche mostrano ladidi Kiev. Nel primo caso si tratta di un prigioniero di guerra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Un “timelapse”, con le immagini satellitari di un cimitero in Ucraina di mercenari della brigata Wagner. Secondo An… - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Un “timelapse”, con le immagini satellitari di un cimitero in Ucraina di mercenari della brigata Wagner. Secondo Anton Gerashc… - giovannaworld96 : RT @ultimoranet: #Ucraina Circola sui social un video che mostra un soldato russo decapitare con un coltello un soldato ucraino catturato.… - MarkTapias : RT @RaiNews: Un “timelapse”, con le immagini satellitari di un cimitero in Ucraina di mercenari della brigata Wagner. Secondo Anton Gerashc… - globalistIT : -