"Votato Schlein? Questo…". Prodi sbotta con Gruber: la domanda scomoda (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non potevano mancare domande su Elly Schlein a Romano Prodi nel corso della sua ospitata a Otto e Mezzo, su La7. Lilli Gruber gli ha chiesto innanzitutto se la ritiene "troppo di sinistra" e a sorpresa l'ex premier ha risposto di no, specificando che "quello si vedrà dalle scelte che compirà". "È molto meno sbilanciata di quanto non si pensi, almeno per quanto la conosco io, e la conosco abbastanza", ha aggiunto. La Gruber gli ha anche chiesto se ha Votato la Schlein alle primarie, ma Prodi ha preferito non rispondere: "Non l'ho mai detto. Questa è una trasmissione televisiva e non un confessionale". Poi il discorso si è spostato sul centro: "Io penso che sia doverosa la conquista di un maggior voto al centro, resa più facile dai litigi di Calenda e Renzi. Il ...

