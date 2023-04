Volley | Champions League 2022 23 | si ferma il sogno di Novara L’Eczacibasi rimonta e va in finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Igor Gorgonzoladice addio alladi/23. Ultima squadra italiana rimasta nella massima competizione europea, siin semisotto i colpi di un Eczacibasi Istanbul che, dopo aver ceduto al quinto set all’andata, mette il vestito migliore per il ritorno in casa e chiude la contesa con un netto 3-0 (25-22, 25-12, 25-20).dà battaglia nel primo set, rispondendo colpo su colpo e trovandosi anche in testa sul 20-19 dopo un inizio ricco di errori in attacco. Anna Danesi e Caterina Bosettino a muro Tijana Boskovic che come all’andata inizia un po’ col freno a mano tirato. Nelsale in cattedra Irina Voronkova che usa tutta la sua esperienza per portare le turche ...