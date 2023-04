Volley, Cev Cup femminile 2022/2023: trionfa Scandicci. battuta l’Alba Blaj in finale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Scandicci vince la Cev Cup femminile 2022/2023. Le ragazze di Barbolini vincono 3-0, 25-18 25-12 25-11, contro l’Alba Blaj aggiudicandosi matematicamente la competizione dopo due set in virtù della vittoria per 3-1 dell’andata in Romania. Torneo perfetto di Antropova e compagne che, dopo aver superato lo scoglio Thy in semifinale, si sono presentate in finale da favorite contro l’Alba Blaj e hanno rispettato ampiamente le attese. Scandicci sempre più in crescita che centra la seconda competizione europea consecutiva dopo la Challenge Cup dello scorso anno. Successo che darà una spinta ulteriore alle ragazze di Barbolini in vista dei play off di Serie A1. La squadra italiana tornerò in campo domenica ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023)vince la Cev Cup. Le ragazze di Barbolini vincono 3-0, 25-18 25-12 25-11, controaggiudicandosi matematicamente la competizione dopo due set in virtù della vittoria per 3-1 dell’andata in Romania. Torneo perfetto di Antropova e compagne che, dopo aver superato lo scoglio Thy in semi, si sono presentate inda favorite controe hanno rispettato ampiamente le attese.sempre più in crescita che centra la seconda competizione europea consecutiva dopo la Challenge Cup dello scorso anno. Successo che darà una spinta ulteriore alle ragazze di Barbolini in vista dei play off di Serie A1. La squadra italiana tornerò in campo domenica ...

