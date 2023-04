Volley | Cev Cup femminile 2022 2023 | trionfa Scandicci | battuta l’Alba Blaj in finale

(Di mercoledì 12 aprile 2023)vince la Cev Cup. Le ragazze di Barbolini vincono 3-0, 25-18 25-12 25-11, controaggiudicandosi matematicamente la competizione dopo due set in virtù della vittoria per 3-1 dell’andata in Romania. Torneo perfetto di Antropova e compagne che, dopo aver superato lo scoglio Thy in semi, si sono presentate inda favorite controe hanno rispettato ampiamente le attese.sempre più in crescita che centra la seconda competizione europea consecutiva dopo la Challenge Cup dello scorso anno. Successo che darà una spinta ulteriore alle ragazze di Barbolini in vista dei play off di Serie A1. La squadra italiana tornerò in campo domenica ...

Scandicci - Alba Blaj 3 - 0 (25 - 18, 25 - 12, 25 - 11) Un autentico monologo e una grande serata di festa. La Savino Del Bene Scandicci si porta a casa la Coppasuperando per 3 - 0 l'Alba Blaj in un match senza storia.L'Alba Blaj esce dalla partita e le ragazze di Barbolini vincono anche il secondo set conquistando laCup 2022/2023.- Pallavolo, Modenaal gran completo ricevuti in Piazza Grande dal sindaco Muzzarelli e premiati per il successo inCup. Il vice presidente Michele Storci guarda avanti: 'Siamo entusiasti di quello che ...

Dopo il 3-1 ottenuto all'andata in Romania contro l'Alba Blaj, la Savino del Bene Scandicci Volley, trionfa nella CEV Cup femminile 2022/23. 3-0 al ritorno, ma già al termine del secondo set, in casa ...Secondo trofeo continentale per la squadra toscana, che nella finale di ritorno in casa conquista il prestigioso traguardo Firenze, 12 aprile 2023 – Impresa per la Savino Del Bene Scandicci, che nella ...