Vodafone, la migliore tariffa di aprile: prezzi da ribasso e 70 Giga (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Vodafone in questi giorni che succedono la Pasqua rilancia la sua offerta commerciale. Il provider inglese non vuole essere da meno rispetto a Iliad e rispetto agli altri operatori low cost e lancia una tariffa molto vantaggiosa per costi e soglie di consumo. La migliore occasione per gli abbonati in questa primavera è certamente la Special 70 Giga. Vodafone, ad aprile c’è la promozione 70 Giga Con Special 70 Giga tutti i clienti di Vodafone si garantiscono un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la navigazione di rete attraverso le velocità del 5G, ove disponibile sul territorio la copertura. Il prezzo ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroidin questi giorni che succedono la Pasqua rilancia la sua offerta commerciale. Il provider inglese non vuole essere da meno rispetto a Iliad e rispetto agli altri operatori low cost e lancia unamolto vantaggiosa per costi e soglie di consumo. Laoccasione per gli abbonati in questa primavera è certamente la Special 70, adc’è la promozione 70Con Special 70tutti i clienti disi garantiscono un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70per la navigazione di rete attraverso le velocità del 5G, ove disponibile sul territorio la copertura. Il prezzo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Vodafone, la migliore tariffa di aprile: prezzi da ribasso e 70 Giga - - tiellone75 : @NanaJust4ME Io ho avuto per una vita Vodafone. Ritengo sia il migliore e più affidabile, ma ormai costa troppo, pe… - ungiornopercas1 : @NanaJust4ME Io sono Vodafone, che è caro e venale, per la copertura dipende dalle zone. Tim come copertura è migli… - stefanoscorpio : @xelagrillo @VodafoneIT Madonna io pure cliente vodafone dal 1997 quando ancora si chiamava Omnitel ,pago 26 euro… - gheburaseye : Ettore Pais scoprì #tiscali. Poi scoprì #tim, #Vodafone, #windtre #iliad e tutti gli altri operatori e scelse l'opz… -