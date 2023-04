Vlahovic e non solo: le difficoltà offensive della Juventus sono altre (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Juventus sta trovando difficoltà offensive inaspettate e il motivo non può essere solamente il rendimento negativo di Vlahovic. Una stagione nella quale la Juventus ha trovato più difficoltà del previsto; la prima parte è stata caratterizzata da risultati deludenti come l’uscita dalla Champions e uno scudetto che si è, piano piano, allontanato. A questo bisogna aggiungere la penalizzazione di quindici punti; una sentenza che, inevitabilmente, ha complicato i piani dei bianconeri. I ragazzi di Allegri si sono trovati a cambiare obiettivi e a dover vivere una stagione decisamente diversa dalle aspettative. Milik Kean Vlahovic (Juvedipendenza)Tra le difficoltà riscontrare dalla Juventus non possiamo non menzionare ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lasta trovandoinaspettate e il motivo non può essere solamente il rendimento negativo di. Una stagione nella quale laha trovato piùdel previsto; la prima parte è stata caratterizzata da risultati deludenti come l’uscita dalla Champions e uno scudetto che si è, piano piano, allontanato. A questo bisogna aggiungere la penalizzazione di quindici punti; una sentenza che, inevitabilmente, ha complicato i piani dei bianconeri. I ragazzi di Allegri sitrovati a cambiare obiettivi e a dover vivere una stagione decisamente diversa dalle aspettative. Milik Kean(Juvedipendenza)Tra leriscontrare dallanon possiamo non menzionare ...

