Vivo come OPPO, è fuori dalla Germania. O paga Nokia o i suoi smartphone rischiano di essere ritirati da mezza Europa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Vivo ha perso la stessa causa già persa da OPPO contro Nokia, che vuole far valere i suoi brevetti. Una situazione che stringe sempre di più le possibilità delle due aziende: o pagano o si ritirano.

