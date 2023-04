“Viviamo cultura”, seconda edizione: incentivi ai partenariati pubblico-privato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Presentata la seconda edizione della call “Viviamo cultura – Il patrimonio di tutti“, promossa da Alleanza delle Cooperative, con la collaborazione di Anci, con partner tecnico Fondazione Fitzcarraldo e con il sostegno di General Fond, FondoSviluppo e CoopFond. Un bando che si pone l’obiettivo di sostenere la diffusione dei partenariati speciali pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso di cui all’art. 151 del Codice dei Contratti Pubblici. Grazie a questo strumento (Pspp), molti luoghi di valore culturale potranno essere restituiti alle comunità e riattivati, diventando anche leva di sviluppo sostenibile: cooperative e Pubbliche Amministrazioni insieme per un nuovo modello di gestione e valorizzazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Presentata ladella call “– Il patrimonio di tutti“, promossa da Alleanza delle Cooperative, con la collaborazione di Anci, con partner tecnico Fondazione Fitzcarraldo e con il sostegno di General Fond, FondoSviluppo e CoopFond. Un bando che si pone l’obiettivo di sostenere la diffusione deispecialiper la valorizzazione del patrimoniole diffuso di cui all’art. 151 del Codice dei Contratti Pubblici. Grazie a questo strumento (Pspp), molti luoghi di valorele potranno essere restituiti alle comunità e riattivati, diventando anche leva di sviluppo sostenibile: cooperative e Pubbliche Amministrazioni insieme per un nuovo modello di gestione e valorizzazione ...

