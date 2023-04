Vittoria Hub, iscrizioni startup entro il 30 aprile per volare in America (Di mercoledì 12 aprile 2023) Termina il 30 aprile la possibilità di iscriversi alla Call for Ideas lanciata lo scorso febbraio da Vittoria hub per selezionare idee imprenditoriali innovative di realtà operanti nei mercati non solo Italiano ed Europeo (incluso quello Inglese), ma anche Statunitense. Come abbiamo già anticipato, questa “chiamata” alle startup più intraprendenti e pronte ad aprire nuovi scenari è volta ad individuare progetti che sviluppano tecnologie quali Predictive Analytics, AI, IOT e Oracoli anche con l’eventuale utilizzo di nuovi paradigmi del Web 3.0 e del Metaverso Produttivo per la previsione di prossimi avvenimenti o comportamenti. In particolare si ricercano soluzioni applicabili all’ambito “Casa” e ai servizi per la Silver Age appartenenti all’ecosistema “Persona”. Come funziona la call di Vittoria Hub La ... Leggi su fmag (Di mercoledì 12 aprile 2023) Termina il 30la possibilità di iscriversi alla Call for Ideas lanciata lo scorso febbraio dahub per selezionare idee imprenditoriali innovative di realtà operanti nei mercati non solo Italiano ed Europeo (incluso quello Inglese), ma anche Statunitense. Come abbiamo già anticipato, questa “chiamata” allepiù intraprendenti e pronte ad aprire nuovi scenari è volta ad individuare progetti che sviluppano tecnologie quali Predictive Analytics, AI, IOT e Oracoli anche con l’eventuale utilizzo di nuovi paradigmi del Web 3.0 e del Metaverso Produttivo per la previsione di prossimi avvenimenti o comportamenti. In particolare si ricercano soluzioni applicabili all’ambito “Casa” e ai servizi per la Silver Age appartenenti all’ecosistema “Persona”. Come funziona la call diHub La ...

