Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Robert Buchel (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il giorno 2 luglio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Robert Buchel. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che le provate tutte per dimagrire, sperando di coronare il suo sogno di sposare la fidanzata Kathryn. Purtroppo però le cose non finiranno bene, come vedremo. Vite al limite – Robert Buchel Robert, il protagonista, ha 41 anni, vive a Forked River in New Jersey, e all’inizio del suo percorso pesa ben 382 kg. Durante gli 8 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà parecchio perdendo ben 154 kg per arrivare a 228 chilogrammi. Un ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il giorno 2 luglio 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che le provate tutte per dimagrire, sperando di coronare il suo sogno di sposare la fidanzata Kathryn. Purtroppo però le cose non finiranno bene, come vedremo.al, il protagonista, ha 41 anni, vive a Forked River in New Jersey, e all’inizio del suo percorso pesa ben 382 kg. Durante gli 8 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà parecchio perdendo ben 154 kg per arrivare a 228 chilogrammi. Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Vite al limite, il dramma di Krystal lascia tutti senza parole - zazoomblog : Vite al limite il dramma di Krystal lascia tutti senza parole: troppa sofferenza per lei - #limite #dramma #Krystal… - profeta_78 : Io non ho più parole, a tutto c'è un limite,lo attaccano pure per come si veste,che poi è vestito anche bene e l'or… - icry4everything : @magarimuor1 se mangio un altro po’ mi trovate nel prossimo episodio di vite a limite - yesimtimmy : @slayessio Eh beh oddio insomma, se già sono da puntata da Vite al limite se me magno tutta sta roba manco Nowzarad… -