Vite al limite su Real Time: stasera la storia di John e Lonnie Hambrick (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lunedì 9 marzo 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonisti John e Lonnie Hambrick. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una coppia di fratelli che sono rimasti a lungo separati prima di ritrovarsi in anni recenti. Il motivo è l’omosessualità di Lonnie, svelata durante l’adolescenza e mai accettata dal padre, uno dei motivi per cui fin da giovanissimo si è rifugiato nel cibo. Vite al limite – John e Lonnie Hambrick John e Lonnie, i protagonisti, hanno rispettivamente 34 e 35 anni, vivono a Wylie e Halton ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lunedì 9 marzo 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 8 dialcon protagonisti. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una coppia di fratelli che sono rimasti a lungo separati prima di ritrovarsi in anni recenti. Il motivo è l’omosessualità di, svelata durante l’adolescenza e mai accettata dal padre, uno dei motivi per cui fin da giovanissimo si è rifugiato nel cibo.al, i protagonisti, hanno rispettivamente 34 e 35 anni, vivono a Wylie e Halton ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Vite al limite, il dramma di Krystal lascia tutti senza parole - zazoomblog : Vite al limite il dramma di Krystal lascia tutti senza parole: troppa sofferenza per lei - #limite #dramma #Krystal… - profeta_78 : Io non ho più parole, a tutto c'è un limite,lo attaccano pure per come si veste,che poi è vestito anche bene e l'or… - icry4everything : @magarimuor1 se mangio un altro po’ mi trovate nel prossimo episodio di vite a limite - yesimtimmy : @slayessio Eh beh oddio insomma, se già sono da puntata da Vite al limite se me magno tutta sta roba manco Nowzarad… -