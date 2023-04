Vitalizi Camera, Casta inchiodata: versi uno e prendi 14 I numeri: 4,5 mld erogati e 300 mln incassati in 42 anni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una sentenza svela il potere della "Casta". E' emerso che solo negli ultimi 42 anni, a partire dal 1981, ai deputati sono stati erogati assegni per i Vitalizi con numeri spaventosi, che porterebbero al default qualsiasi istituto di previdenza: versi uno e prendi 14. In totale - si legge sul Fatto Quotidiano - oltre 4 miliardi e mezzo di euro se si sommano, a valori attualizzati, tutti gli importi corrisposti agli ex deputati dall’amministrazione di Montecitorio dal 1981 ad oggi. Un salasso micidiale specie se confrontato con le trattenute subite nello stesso arco temporale dai deputati, a titolo di contributo previdenziale: poco più di 320 milioni di euro. È un conto su cui si è cimentato il Fatto Quotidiano prendendo spunto dall’ultima sentenza sui ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una sentenza svela il potere della "". E' emerso che solo negli ultimi 42, a partire dal 1981, ai deputati sono statiassegni per iconspaventosi, che porterebbero al default qualsiasi istituto di previdenza:uno e14. In totale - si legge sul Fatto Quotidiano - oltre 4 miliardi e mezzo di euro se si sommano, a valori attualizzati, tutti gli importi corrisposti agli ex deputati dall’amministrazione di Montecitorio dal 1981 ad oggi. Un salasso micidiale specie se confrontato con le trattenute subite nello stesso arco temporale dai deputati, a titolo di contributo previdenziale: poco più di 320 milioni di euro. È un conto su cui si è cimentato il Fatto Quotidiano prendendo spunto dall’ultima sentenza sui ...

