Virtus Bologna-Olimpia Milano, antipasto in Eurolega di una nuova finale scudetto? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per Milano ultimo impegno in Eurolega nel derby italiano contro la Virtus Bologna. Una gara in tono minore per entrambe già escluse dai playoff al termine di una regular season deludente, con la Segafredo che ha pagato l’inesperienza del roster a questi livelli e i tanti infortuni e l’EA7 che ha trovato competitività soltanto nell’ultima InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 12 aprile 2023) Perultimo impegno innel derby italiano contro la. Una gara in tono minore per entrambe già escluse dai playoff al termine di una regular season deludente, con la Segafredo che ha pagato l’inesperienza del roster a questi livelli e i tanti infortuni e l’EA7 che ha trovato competitività soltanto nell’ultima InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’ex medico della Virtus Bologna indagato anche per la morte della suocera: è già stato arrestato per l’omicidio de… - vnb_andrea : RT @VuNereBologna: I profili giusti per rinforzare il reparto lunghi azzurro della Virtus Bologna? ???????? #VNB | #Virtus - vnb_andrea : RT @VuNereBologna: Gli uomini a disposizione di coach Scariolo per la sfida contro l'Olimpia Milano ???????? #VNB | #Virtus | #EuroLeague… - VuNereBologna : I profili giusti per rinforzare il reparto lunghi azzurro della Virtus Bologna? ???????? #VNB | #Virtus - rick_orso : Le parole di Ettore Messina in vista della sfida contro la Virtus Segafredo Bologna -