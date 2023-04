Vipponi esclusi da tutti i programmi tv: questa sarebbe la scelta di Pier Silvio che fa discutere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non è un mistero che questa edizione del GF Vip è la meno amata di sempre. I concorrenti in casa hanno avuto atteggiamenti che non sono piaciuti affatto al pubblico ma anche ai vertici Mediaset. E’ la prima volta che Pier Silvio si trova costretto ad intervenire mettendo regole ed imposizioni. Regole che a quanto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non è un mistero cheedizione del GF Vip è la meno amata di sempre. I concorrenti in casa hanno avuto atteggiamenti che non sono piaciuti affatto al pubblico ma anche ai vertici Mediaset. E’ la prima volta chesi trova costretto ad intervenire mettendo regole ed imposizioni. Regole che a quanto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Grande Fratello Vip, due vipponi esclusi dallo studio - 361_magazine : Grande Fratello Vip si conclude stasera, ma due ex vipponi potrebbero non essere in studio: ecco di chi si tratta… -