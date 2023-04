Violenze in carcere: scintille legale-teste durante il processo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiscintille oggi, durante il processo per i pestaggi ai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere avvenuti il 6 aprile 2020, tra avvocati difensori e il teste Marco Puglia, magistrato di sorveglianza che inviò le prime segnalazioni alla Procura. “Vi ho visto uscire dalla stessa stanza voi e i pm… è vero?” ha chiesto a Puglia l’avvocato Carlo De Stavola, difensore di alcuni dei 105 imputati (tra agenti della penitenziaria, funzionari Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e medici dell’Asl di Caserta). Una domanda che il legale ha rivolto al magistrato quando l’udienza è ripresa dopo una breve pausa. “Sì, perché ho bisogno di un posto caldo avendo la febbre”, ha replicato con freddezza il magistrato. Atmosfera tesa anche quando le domande hanno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutioggi,ilper i pestaggi ai detenuti deldi Santa Maria Capua Vetere avvenuti il 6 aprile 2020, tra avvocati difensori e ilMarco Puglia, magistrato di sorveglianza che inviò le prime segnalazioni alla Procura. “Vi ho visto uscire dalla stessa stanza voi e i pm… è vero?” ha chiesto a Puglia l’avvocato Carlo De Stavola, difensore di alcuni dei 105 imputati (tra agenti della penitenziaria, funzionari Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e medici dell’Asl di Caserta). Una domanda che ilha rivolto al magistrato quando l’udienza è ripresa dopo una breve pausa. “Sì, perché ho bisogno di un posto caldo avendo la febbre”, ha replicato con freddezza il magistrato. Atmosfera tesa anche quando le domande hanno ...

