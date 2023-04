(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il clima in casaè incandescente. Dopo il ko casalingo contro la Spal e l'ultimo posto in Serie B è rrivata la contestazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Violenza a Benevento: Jureskin aggredito con un pugno al volto, la condanna di Mastella: Il clima in casa Benevento… - sportli26181512 : Violenza a Benevento: ecco cos'è successo nel post allenamento: Il clima in casa Benevento è incandescente. Dopo il… -

Benevento, la tensione sfocia in violenza. Jureskin colpito con un pugno al volto da un tifoso Alfredo Pedullà

Il clima in casa Benevento è incandescente. Dopo il ko casalingo contro la Spal e l'ultimo posto in Serie B è rrivata la contestazione da parte della tifoseria. Purtroppo, il tutto si è trasformato ...Roko Jureskin, terzino croato del Benevento, ha sporto denuncia alla polizia per un'aggressione subita da parte di tre soggetti non ancora identificati. Il calciatore ha riferito che, mentre si ...