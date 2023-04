Vieri | «L’Inter ha una grande squadra e oggi si è visto»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Boboha parlato alla Bobo TV della vittoria deldi Inzaghi a Lisbona contro il Benfica per 2-0. CAMBI – Christianè soddisfatto della gestione di Simone Inzaghi della gara di: «Sono d’accordo sui cambi fatti da Inzaghi. I tre cambi sono giusti. Non ti difendi sull’1-0 cerchi di fare il secondo. Su dieci partite questadeve farne 8-9 così. Hanno uno squadrone esi è. Giocare in Portogallo è difficile.poteva fare 4-5 gol. Ogni domenica dovrebbe giocare così. Dopo la partita a Salerno hanno dimostrato quanto sono forti. A me non interessa se subisci, mi interessa se segni. Inzaghi ha cercato il gole ha fatto bene. In stagione va detto che mancano 15-18 gol di Lukaku. ...