Video sulla decapitazione del soldato ucraino, l’Onu: «Siamo inorriditi, i responsabili paghino». Mosca: «Indagheremo» (Di mercoledì 12 aprile 2023) «C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono», queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la diffusione sui social network dei filmati che mostrerebbero la decapitazione di soldati ucraini. È intervenuta anche Mosca, dichiarando l’intenzione di verificare la veridicità dei filmati: «Se il Video con immagini orribili della decapitazione di un soldato ucraino da parte di militari russi fosse vero, potrebbe esserci un’indagine», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Tass. A ribattere nelle ultime ore per la parte ucraina è stato anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba: «Sta circolando online un orribile Video delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) «C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono», queste le parole del presidenteVolodymyr Zelensky dopo la diffusione sui social network dei filmati che mostrerebbero ladi soldati ucraini. È intervenuta anche, dichiarando l’intenzione di verificare la veridicità dei filmati: «Se ilcon immagini orribili delladi unda parte di militari russi fosse vero, potrebbe esserci un’indagine», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Tass. A ribattere nelle ultime ore per la parte ucraina è stato anche il ministro degli EsteriDmytro Kuleba: «Sta circolando online un orribiledelle ...

