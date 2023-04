VIDEO / “Sul miez a gent”, Let’s Work Records lancia il nuovo singolo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo di “Siamo in giro”, Let’s Work Records (LWR) lancia il nuovo singolo “Sul miez a gent”. Il brano nasce dalla collaborazione dei rapper Lil Manda e ZOO con i producer Yo Martu e DJ Monkey, e rappresenta l’altra faccia della realtà raccontata nella precedente release. Sonorità hip-hop, tecnica raffinata e visceralità del dialetto sono gli ingredienti di un brano a tinte nostalgiche in cui coabitano disincanto e senso di rivalsa. Da una parte una città in bianco e nero, ferma nel tempo; dall’altra, la musica come evasione per gli artisti stessi e i loro ascoltatori. Una musica che restituisce a Benevento i suoi colori: giallo e rosso. Questo è “Sul miez a gent”. L’importanza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo di “Siamo in giro”,(LWR)il“Sul”. Il brano nasce dalla collaborazione dei rapper Lil Manda e ZOO con i producer Yo Martu e DJ Monkey, e rappresenta l’altra faccia della realtà raccontata nella precedente release. Sonorità hip-hop, tecnica raffinata e visceralità del dialetto sono gli ingredienti di un brano a tinte nostalgiche in cui coabitano disincanto e senso di rivalsa. Da una parte una città in bianco e nero, ferma nel tempo; dall’altra, la musica come evasione per gli artisti stessi e i loro ascoltatori. Una musica che restituisce a Benevento i suoi colori: giallo e rosso. Questo è “Sul”. L’importanza ...

