Video su decapitazione ucraino, Zelensky: Reagire a mostri russi (Di mercoledì 12 aprile 2023) C'è qualcosa che nessuno nel mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo Video... l'esecuzione di un prigioniero ucraino... il mondo deve vederlo. Questo è un Video della ...

