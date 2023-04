VIDEO – Marotta: «Inter discontinua in campionato, ma resta protagonista!» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Beppe Marotta Intervistato su Sky Sport parla degli obiettivi stagionali conquistati dall’Inter e della discontinuità che però caratterizza questa squadra soprattutto in campionato. Un percorso altalenante in Serie A, tutt’altro, invece, per quanto riguarda le Coppe. Secondo l’Amministratore Delegato, l’Inter resta comunque protagonista e in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione, se non fosse solo per il campionato. Ma su Simone Inzaghi è sicuro: «Non è sul tavolo degli imputati». NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri VIDEO sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Beppevistato su Sky Sport parla degli obiettivi stagionali conquistati dall’e della discontinuità che però caratterizza questa squadra soprattutto in. Un percorso altalenante in Serie A, tutt’altro, invece, per quanto riguarda le Coppe. Secondo l’Amministratore Delegato, l’comunque protagonista e in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione, se non fosse solo per il. Ma su Simone Inzaghi è sicuro: «Non è sul tavolo degli imputati». NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi-News.it (clicca qui)-News - ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : L'arrivo dell'#Inter al da Luz. Con il presidente Zhang e gli AD Marotta e Antonello anche il presidente del Senato… - internewsit : VIDEO - Marotta: «Inter discontinua in campionato, ma resta protagonista!» - - mario__tw : RT @Marifcint: Marotta che pensa già agli 80 milioni potenziali per rinnovare Dzeko e De vrij - grafuio : RT @90ordnasselA: Beppe Marotta scatenato in basso a destra ?? - Gianmarco1001 : RT @90ordnasselA: Beppe Marotta scatenato in basso a destra ?? -