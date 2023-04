VIDEO – Inzaghi: «Inter straordinaria! Benfica grande squadra. Al ritorno sarà dura» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Simone Inzaghi dopo Benfica-Inter terminata sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku, su Inter TV si è detto molto soddisfatto per la vittoria e soprattutto com’è maturata. grande gioco di gruppo e intensità per oltre novanta minuti, in un campo difficile contro una squadra che non perdeva all’Estadio Da Luz da tredici partite, e fin qui imbattuta in UEFA Champions League. Di seguito l’Intervista completa pubblicata sul canale YouTube. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Simonedopoterminata sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku, suTV si è detto molto soddisfatto per la vittoria e soprattutto com’è maturata.gioco di gruppo e intensità per oltre novanta minuti, in un campo difficile contro unache non perdeva all’Estadio Da Luz da tredici partite, e fin qui imbattuta in UEFA Champions League. Di seguito l’vista completa pubblicata sul canale YouTube. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

