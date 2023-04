VIDEO Ex Eliseo | all’interno gli eventi | all’esterno restano in bella mostra murales | degrado e indifferenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Se un antico adagio ci ricorda che “l’abito non fa il monaco”, l’espressione appare ben calata per l’immagine che consegna l’ex Cinemadi Corso Europa. Da un lato l’amministrazione comunale qualche giorno fa ha inaugurato trionfante la“Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition” ed ha pure rigettato le lamentele di quanti avrebbero voluto ammirare le opere dell’artista “fantasma” durante le festività pasquali, come capita in ogni città o paese d’Italia, ed invece hanno trovato le porte chiuse. Dall’altro ha proposto, come già aveva fatto a gennaio con laAndy Warhol, un evento di grande spessore culturale che certamente fino al 4 giugno attirerà fruitori e quindi introiti. Piccole ma significative tappe del percorso di rilancio della Casa della cultura ...