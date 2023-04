Video, Cassano a Mourinho: ''I tuoi trofei sai dove li devi mettere?'' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano è tornato sulla polemica con José Mourinho. Guarda il Video della sua risposta ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel corso dell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, Antonioè tornato sulla polemica con José. Guarda ildella sua risposta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : 10 anni da questo gol di Totò Di Natale in Udinese-Chievo del #7aprile 2013. In un ranking basato sulla pura tecnic… - NimaTavRood : RT @magnumpio: Possiamo mettere fine alla querelle #Cassano #violinho - Michele76841401 : RT @DanieleLoMonaco: Nel suo delirio antiMourinho il povero Cassano in piena convulsione sintattica è arrivato a buttar dentro anche il sot… - JiryLian : RT @GiuseppeFalcao: #Mourinho 26 titoli in carriera, uno dei più grandi allenatori della storia di questo sport, ha allenato club di livell… - VivInterNews : RT @GiuseppeFalcao: #Mourinho 26 titoli in carriera, uno dei più grandi allenatori della storia di questo sport, ha allenato club di livell… -